В Сыктывкаре проводили зиму без традиционного масленичного столба и сжигания чучела

Причина – пандемия коронавируса. Было принято решение развлечь жителей столицы другими, не такими массовыми, способами. Так, на Стефановской площади развернулась торгово-выставочная ярмарка «Широкая Масленица», на которой можно было отведать блинов и шашлыка, а так же приобрести поделки и сувениры местных умельцев. Из традиционных же площадок осталось проведение конкурса «Чучело масленицы», который Сыктывкаркий центр коми культуры организовал вот уже в 15-й раз.