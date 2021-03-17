В Сыктывкаре прошел чемпионат среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

150 школьников, студентов и специалистов со всей республики собрал региональный этап национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В течение 2 дней участникам предстоит состязаться в профессиональном мастерстве по 23 номинациям. Это и шитье, флористика, вышивание, поварское дело и так далее. Конкурс проходит на площадках 9 образовательных учреждений столицы.