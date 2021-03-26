В Сыктывкаре офицеры Росгвардии почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В Сыктывкаре у мемориальной доски, размещенной на здании Управления Росгвардии по Республике Коми, прошел митинг, посвященный Дню войск национальной гвардии Российской Федерации. В мероприятии приняли участие начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров и руководящий состав ведомства.

Офицеры почтили память тех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный и гражданский долг, защищая Отечество. На памятной доске выгравированы имена погибших бойцов: Олега Григорьевича Мищенко, Александра Валентиновича Дегтярева, Андрея Васильевича Ложкина, Евгения Ивановича Савина и Виктора Владимировича Изъюрова. Они отдали свои жизни, защищая правопорядок, безопасность и мирную жизнь граждан.

В память о погибших была объявлена минута молчания. В завершение митинга личный состав управления Росгвардии возложил цветы к мемориальной доске.