В школе посёлка Междуреченск Удорского района готовятся к презентации Точки Роста

Очередной центр образования цифрового и гуманитарного профилей открылся в учреждении с началом текущего учебного года. Торжественного открытия пока не было – руководство решило приурочить презентацию инновационного центра к 45-летию школы, которое намечается в октябре. Для занятий в рамках проекта ученикам предоставлено инновационное оборудование – ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, 3Д принтеры, квадрокоптеры и даже шлемы виртуальной реальности. На базе Центра проводятся уроки технологии, информатики и ОБЖ.