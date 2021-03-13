В Республике Коми сотрудники Росгвардии присоединились к профилактическому мероприятию «Родительский патруль»

В рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, сотрудники Управления Росгвардии по Республики Коми, входящие в совет родительского комитета, принимают участие в рейдовых мероприятиях «Родительский патруль».

В утренние часы вблизи МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» офицер Росгвардии совместно с преподавателем начальных классов и общественниками провели профилактические беседы с детьми и родителями.

Росгвардейцы рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на дороге и о важности применения светоотражающих элементов на одежде, также напомнили о том, что не следует играть рядом с проезжей частью и перебегать дорогу перед близко идущим транспортом. В завершение беседы представители родительского патруля вручили родителям и детям памятки с правилами дорожной безопасности.

«Проведение подобных акций способствует повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на проезжей части», — отметил старший инспектор отдела государственного контроля капитан полиции Иван Феоктистов.