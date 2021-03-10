В будущем году в Коми в рамках проекта «Комфортная городская среда» планируется масштабное благоустройство территорий сразу в 7 городах — в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Ухте, Сосногорске, Усинске и Печоре. Идей по реализации инициативы в каждом из них – немало. Определиться, какие именно объекты попадут в программу, предстоит жителям Коми. Онлайн-голосование пройдет на сайте 11.gorodsreda.ru. Помощь в проведении онлайн-опроса, а также привлечением жителей будут заниматься волонтеры.