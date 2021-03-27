В Печоре сотрудник вневедомственной охраны рассказал о своем хобби –моделировании судов

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации инженер группы организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности отдела вневедомственной охраны по г. Печора лейтенант полиции Иван Кульминский рассказал о своем увлечении – моделировании судов.

Иван поступил на службу во вневедомственную охрану в 2009 году. В его служебные обязанности входит проектирование сигнализации на объектах, их установка и обследование. В свободное от службы время он занимается моделированием и конструированием судов.

«Мой отец работал механиком на теплоходе. В детстве я часто проводил с ним время на работе. Уже тогда мне было интересно, как устроены корабли, и из чего они состоят», — вспоминает Иван.

Росгвардеец строит стендовые модели самолетов и вертолетов. Но любимой и самой сложной для него оказалась копия буксира Р-14А «Комсомольский», на изготовление которого ему понадобилось семь лет. Модель, построенная в масштабе 1:25, судоходна и может плавать по воде. Внутри корпуса скрываются моторы, которыми можно управлять с помощью пульта. Все детали для конструкций офицер делает сам, использует множество разных материалов — стеклоткань, стеклотекстолит, оргстекло, латунь, бронза, сталь, древесина. Сейчас Р-14А экспонируется в Доме детского творчества, где Иван занимался будучи школьником.

В настоящее время лейтенант полиции Иван Кульминский строит копию буксира проекта V1A4 «Академик Чебышев».

«Моделирование – долгий кропотливый процесс, который требует много времени. Все свободное время я посвящаю строительству новой модели судна, и надеюсь, что в скором времени представлю готовый проект», — поделился сотрудник вневедомственной охраны.