В матче четвертьфинальной серии баскетболистки из «Ники» уверенно обыграли оренбургскую «Надежду»

Сенсационная победа сыктывкарских спортсменок. В матче четвертьфинальной серии баскетболистки из «Ники» уверенно обыграли действующих обладательниц Кубка России – оренбургскую «Надежду». В этом сезоне соперницы встречались уже трижды – победу наши «рыси» не одерживали ни разу. В этот раз началась встреча тоже в пользу гостей: «Надежда» буквально бомбила трёхочковыми наше кольцо, но «Ника» быстро перестала допускать ошибки и догнала соперниц уже к большому перерыву.