В Коми сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлено более 30 правонарушений в области оборота оружия

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 32 нарушения в области оборота оружия, изъято 14 единиц охотничьего оружия. Большая часть нарушений в области оборота оружия допущена гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов.

Составлено 8 административных протоколов за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 315 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.