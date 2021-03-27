В Коми республиканской филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный Дню войск национальной гвардии

В Сыктывкаре в республиканской филармонии состоялся праздничный концерт, посвященный пятилетию со дня создания войск национальной гвардии Российской Федерации Росгвардии и 210-й годовщине образования войск правопорядка.

Торжественное собрание открыла знаменная группа, которая под марш военного оркестра внесла Государственный флаг Российской Федерации, Боевое знамя войсковой части и Государственный флаг Республики Коми. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Коми Дмитрий Самоваров, председатель Государственного Совета Сергей Усачёв, руководящий состав Управления Росгвардии по Республике Коми и Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации, представители органов правопорядка и общественных организаций, военнослужащие и сотрудники ведомства, ветераны службы, члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и другие гости.

Первые лица Республики Коми поздравили сотрудников и военнослужащих Росгвардии с профессиональным праздником и за добросовестное исполнение должностных обязанностей вручили отличившимся росгвардейцам благодарности.

С приветственным словом к присутствующим обратился начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Алексей Ходоров. «На личный состав подразделений Росгвардии возложена большая ответственность по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на территории региона. Военнослужащие и сотрудники дорожат такими понятиями как долг, честь, верность присяге, войсковое товарищество, любовь к Отчизне. От всей души желаю вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и мирного неба над головой», — отметил Алексей Георгиевич.

Особо отличившимся сотрудникам и военнослужащим были вручены медали, почетные грамоты, благодарности, ценные подарки и грамоты.

Также в церемонии награждения приняли участие победители детского конкурс моделирования и конструирования «Российская военная техника».

Завершилось мероприятие праздничным концертом, где выступили заслуженные артисты Республики Коми – Вера Булышева, Игорь Маткаримов, Дмитрий Уляшев и хор Государственного ансамбля песни и танца РК им. В. Морозова «Асъя кыа». Также на концерте прозвучали патриотические песни в исполнении военного оркестра и других творческих коллективов.