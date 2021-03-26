В Инте завершился завоз угля в отдаленные села округа

По зимней автодороге в села Косьювом и Петрунь было отправлено более двух тысяч тонн топлива. Запас угля сформирован для следующего отопительного сезона, на зимне-осенний период 2021-2022 годов. Зимняя автодорога, связывающая села интинского округа с городом, была официально открыта в конце января. Тогда же по дороге общей протяженностью более 100 километров с шестью ледовыми переправами начался активный завоз угля на котельные отдаленных сел.