Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает гражданам о соблюдении сроков продления разрешительных документов

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 19 нарушений в области оборота оружия, изъято 17 единиц охотничьего оружия.

Все нарушения в области оборота оружия допущены гражданами ввиду несоблюдения сроков продления разрешительных документов.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для продления срока действия разрешительных документов граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока их действия. За нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия граждане подлежат административной ответственности.