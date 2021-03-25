Три дня наедине с Печорой Часть 4 Проверка снастей Поиск рыбы Вечер в избе Вспомним 90 — е

Проверка снастей не оставила нас без рыбы, но и стабильностью не баловала. Особенно огорчали целые несъеденные черви на крючках. Всё говорило о пассивности рыбы. Не принёс результата и поиск рыбы, в различных уловистых ранее местах, с уловистой мормышкой. В общем в избу приехал опять по темноте. Сделав все дела по хозяйству, вкусный ужин под чарочку рыбацкого. И сегодня мы перенеслись в далёкие 90 — е. Вспомним молодость … На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : ​https://vk.com/buks1ru​​ ​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283