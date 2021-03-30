Сыктывкарские росгвардейцы приняли участие в добровольной сдаче крови

В рамках Дня войск национальной гвардии Российской Федерации сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми посетили Республиканскую станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для помощи нуждающимся.

Росгвардейцы не первый год становятся донорами, участвуя как в организованных социальных акциях по сдаче крови, так и сдавая кровь инициативно. Многие сотрудники и военнослужащие территориального управления Росгвардии сдают кровь не в первый раз и являются почетными донорами.

«Добровольная сдача крови стала для сотрудников и военнослужащих Росгвардии по Республике Коми доброй традицией, которая объединяет их в одной общей цели – быть отзывчивыми и всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается», — отметил старший инспектор отдела государственного контроля капитан полиции Иван Феоктистов.

Врачи поблагодарили росгвардейцев за проявленную инициативу и подчеркнули, что всегда рады видеть их среди доноров.