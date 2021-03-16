Социальные объекты становятся неотъемлемой частью ввода инвестиционной недвижимости

Детский сад на 150 мест стал частью нового жилого комплекса «Сити-Парк» в Пресненском районе Центрального административного округа. Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«В прошлом году в столице за счет внебюджетных источников в столице был введен 21 детский сад и 6 школ. Постоянная работа по улучшению инвестиционного климата, которая ведется под руководством Мэра Москвы Сергея Собянина, дает свои результаты и в этом году, примером чему служит появление новых объектов образовательной инфраструктуры в Центральном административном округе», — отметил Сергей Лёвкин.

По словам Сергея Лёвкина, площадь нового детского сада, который появился на Мантулинской улице, составляет 1,2 тысячи квадратных метров.

Предполагается, что он откроет свои двери для воспитанников после выбора компании-оператора. Детское учреждение будет работать на коммерческой основе.

«Мэр города Сергей Собянин ставит перед нами задачу по созданию удобной и комфортной городской среды. ЖК «Сити-Парк» не станет исключением. Помимо детского сада, здесь появятся средняя школа, фитнес-клуб с бассейном, кафе, рестораны и другие предприятия сферы услуг. На территории комплекса организуют тематические детские площадки, спортивные зоны, велосипедные дорожки и прогулочные аллеи», — подчеркнул руководитель Департамента.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что в ближайшие три года в Москве планируется построить около 90 школ и детских садов.

Сергей Лёвкин добавил, что в текущем году в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 4 миллионов квадратных метров жилья, которое возводится с использованием современных материалов и информационных технологий. Более того, с 1 января 2022 года на стройках города планируется активно применять ТИМы на базе российского софта. Вызов эпидемии продемонстрировал значимость развития российских технологий. Лёвкин напомнил, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий – соответствующий документ подписал Президент России Владимир Путин.