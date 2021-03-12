Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Коми начали проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции

В Сыктывкаре сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии прошли вакцинацию комбинированным векторным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), предназначенным для профилактики коронавирусной инфекции.

Перед процедурой они получили все необходимые разъяснения о противопоказаниях, заполнили специальную анкету и форму согласия на процедуру, после чего прошли предварительное обследование.

В числе первых вакцинацию прошли заместитель начальника штаба полковник полиции Арсений Артемьев, врио заместителя начальника управления по материально-техническому обеспечению майор полиции Леонид Савицкий, заместитель командира ОМОН полковник полиции Сергей Елохин, начальник Управления вневедомственной охраны полковник полиции Алексей Петренко.

По окончании процедуры росгвардейцам были выданы сертификаты о профилактических прививках. Второй этап вакцинации они пройдут приблизительно через 3 недели.

В дальнейшем процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции смогут пройти все сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.