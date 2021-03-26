Сегодня в Сыктывкаре открылось обновлённое здание железнодорожного вокзала

«Ворота» в столицу теперь адаптированы для маломобильных пассажиров, а также людей

с проблемами слуха и зрения. Теперь дождаться поезда можно с комфортом всем, независимо от физических ограничений. Жители Сыктывкара уже оценили обновлённый железнодорожный вокзал. Так, пассажиры отмечают, что в здании стало больше пространства. Внутреннее убранство соответствует и внешней красоте здания. А вестибюль и зона ожидания после ремонта выглядят свежо.