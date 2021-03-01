Сегодня отмечает день рождения Раиса Сметанина

В эти дни принимает поздравления самая титулованная лыжница Республики Коми. Раисе Петровне Сметаниной исполнилось 69. 4-кратная Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Советского Союза родилась 29 февраля, в високосный год. А в обычные годы Раиса Петровна день рождения отмечает 1 марта. Всего на её счету 26 наград мировых чемпионатов и Олимпиад. По результатам опроса, проведенного мировым информационным агентством «Associated press», Раиса Сметанина признана одной из выдающихся спортсменок XX века.