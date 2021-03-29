рыбалка на печоре в полнолуние / она опять взяла трофей
Отправились на лыжах на весеннюю рыбалку. Там на месте мы протестировали снасть комбайн, прикормили на ночь и занялись ловлей рыбы. В итоге получилась отличная семейная рыбалка на севере России.
група харюзятники — https://vk.com/hariusman
сибярики которые помогли с работами.
Сергей Десвер = https://vk.com/desver
Павел Валериевич — https://vk.com/pavelzalevsky
Иван Тараскин — https://vk.com/id378021612
Андрей Синюков — https://vk.com/d20071979
Сергей Осипов — https://vk.com/id523281679
Александр Москаленко — https://vk.com/id154094663
земляки с республики коми
Нахлыстовые мушки Республики Коми — https://vk.com/club161688853
Юрий Хомин — https://vk.com/id136179268
Николай Шумицкий — https://vk.com/id558802315