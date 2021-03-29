рыбалка на печоре в полнолуние / она опять взяла трофей

Отправились на лыжах на весеннюю рыбалку. Там на месте мы протестировали снасть комбайн, прикормили на ночь и занялись ловлей рыбы. В итоге получилась отличная семейная рыбалка на севере России.

група харюзятники — https://vk.com/hariusman

сибярики которые помогли с работами.

Сергей Десвер = https://vk.com/desver

Павел Валериевич — https://vk.com/pavelzalevsky

Иван Тараскин — https://vk.com/id378021612

Андрей Синюков — https://vk.com/d20071979

Сергей Осипов — https://vk.com/id523281679

Александр Москаленко — https://vk.com/id154094663

земляки с республики коми

Нахлыстовые мушки Республики Коми — https://vk.com/club161688853

Юрий Хомин — https://vk.com/id136179268

Николай Шумицкий — https://vk.com/id558802315