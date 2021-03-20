Рыба не ВЛЕЗЛА в лунку и сломала КРЮЧОК / По вашим просьбам состоялась РЫБАЛКА на Печоре
друзья всем привет. сегодня по вашим просьбам состоялась рыбалка на печоре. сегодня клюнула очень крупная рыба и сломала крючок. выехали попробовать поймать рыбу на реке печора. весенняя рыбалка в наших краях еще толком не началась так как постоянные перепады давления и погоды. но рыбалке это не помешало. было несколько шикарных поклевок. светлане удалось поймать крупного хариуса. так же клюнула очень крупная рыба которая просто сломала крючок. если вам понравилась такая рыбалка то мы для вас организуем еще несколько выездов на печору. к весне конечно клев будет в разы веселей. но пока что рыба не очень активная. но поклевками всегда радует. одним словом рыбалка состоялась. всем нхнч на ваших водоемах и очень скоро мы увидимся с вами на реке. а уже на какой решать только вам. водоемов и рыбы у нас хватает.
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Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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