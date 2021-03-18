Росгвардейцы Республики Коми стали серебряными призерами чемпионата Северо-Западного округа по шахматам

На базе профессиональной детской шахматной школы «Медный всадник» Федерации шахмат г. Санкт-Петербурга прошел чемпионат округа по шахматам.

В чемпионате приняли участие 46 военнослужащих и сотрудников округа из 23 сборных команд воинских частей и территориальных управлений. Команду Росгвардии по Республике Коми представили сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы майор полиции Кирилл Исаков и старший лейтенант полиции Андрей Адамко.

Турнир проводился согласно правил ФИДЕ с использованием электронных часов при контроле времени 10 минут каждому участнику без обязательной записи ходов. По итогам турнира сборная Управления Росгвардии по Республике Коми завоевала почетное второе место. В завершение чемпионата все победители были награждены медалями, кубками и грамотами.

Поздравляем наших сотрудников с достойным результатом и желаем им дальнейших успехов и побед!