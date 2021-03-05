Путин: Идея объединения #МыВместе является фундаментом для будущего развития России

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин провел встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Он заявил, что движение #МыВместе «чрезвычайно важно по своей сути. Да, повод благородный, конкретный, востребованный временем, но сама идея объединения будет создавать благоприятную основу, фундамент для будущего развития России».

«Хочу вас поздравить с годом вашей совместной работы на столь замечательном, востребованном и таком благородном поприще, – подчеркнул глава государства. – Объединились ведь люди самых разных взглядов – здесь уже не до политики, – самых разных возрастов, профессий».

Акция #МыВместе объединила 200 тыс. человек и 10 тыс. компаний, что показывает, насколько изменилось отношение бизнеса к гражданскому долгу, а помощь была оказана 5 млн человек. В ходе встречи Президент поддержал ряд инициатив участников акции взаимопомощи.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о проекте «Тренер» по социализации трудных подростков, который возник в результате подключения таких ребят к переоборудованию больниц для приема больных коронавирусом. Такая поддержка была оказана 183 клиникам.

«Мы вместе с парнями занимаемся спортом, смотрим кино, бабушкам помогаем, добрые дела делаем. Тренер для них – человек, который всегда рядом: во дворе, на улице, в зале. С которым можно посоветоваться. Не нужно делить детей на хороших и плохих, трудных или простых. Важно «поймать» их, когда они на распутье, и личным примером показать, что добро всегда лучше, чем зло. И наш проект «Тренер» как раз об этом, чтобы жить по совести. Помогать, если можешь. Чувствовать ответственность за то, что ты делаешь. Они вот знают, что тренировку можно и пропустить, но если бабушке подшефной обещал приехать и забор починить – надо выполнять. Убежден, Владимир Владимирович, проект «Тренер» изменит жизнь ребят, кто немного потерялся в жизни. Эти парни – они крутые и настоящие!» – подчеркнул Кастюкевич.

«Когда вы говорили о том, как складывалась ваша работа, я вот о чем подумал: о том, что хорошее, по-настоящему востребованное, нужное, доброе дело сразу порождает цепочку позитивных последствий, – сказал Президент. – И в том, что ребята, в том числе, как вы сказали, сложные ребята, они пошли сюда, для меня ничего удивительного нет. Это же ребята с определенным характером, я это знаю по себе, я же во дворе вырос».

Глава государства предложил занимать молодых людей «позитивным контентом, как сейчас модно говорить, тем, чтобы давать им возможность развиваться, для того чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться в хорошем смысле этого слова, добиться успеха».

Он поблагодарил организаторов проекта за то, что они включают молодежь в работу, нужную государству.

О проекте ОНФ «Улица Героя», благодаря которому улицы, площади и другие географические локации получают имена выдающихся соотечественников, ветеранов Великой Отечественной войны, рассказал главе государства сопредседатель регионального штаба ОНФ в Северной Осетии – Алании, руководитель общественной организации слабослышащих «Мир звуков» Роман Кудренко.

«Когда мы в рамках акции #МыВместе ездили к ветеранам с продуктовыми наборами и по другим поводам, обратили внимание, что у нас улицы имеют названия – 5-я линия, 7-я линия. У нас столько героев, а улицы безымянные! Мы предложили возобновить такое значимое явление, как присвоение общественным пространствам имен ветеранов Великой Отечественной войны», – рассказал Кудренко.

К настоящему моменту усилиями активистов Народного фронта при взаимодействии с муниципальными властями в регионах уже более 150 городских пространств названы именами героев. Однако в соответствии с правовыми нормами некоторых муниципалитетов с момента смерти человека до того, как его именем можно называть локацию в городе, должен пройти определенный срок, хотя о присвоении имени героя зачастую ОНФ просят сами жители населенного пункта.

Кудренко предложил смягчить требования, обязывающие дожидаться определенного срока после смерти ветерана Великой Отечественной войны для того, чтобы его имя было присвоено общественной локации в городе, откуда герой родом.

«Хочу сказать, что это блестящая инициатива с Вашей стороны, со стороны ОНФ, Общероссийского народного фронта, — прокомментировал Путин. – Результатами этой победы мы пользуемся: мы сохранились как этнос, как нация, и государственность свою сохранили, имеем возможность жить и растить детей».

По поводу сроков глава государства предложил разобраться: «Это сто процентов решения, которые должны приниматься на муниципальном уровне, но можно с коллегами поработать. Я уверен, что эти формальные, чисто бюрократические ограничения имеют под собой какие-то основания, но все-таки применительно к героям Второй мировой войны и Великой Отечественной войны можно и нужно сделать исключение».

Руководитель административной группы проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов рассказал об инициативе, разрешающей определять местоположение пропавших людей по мобильному телефону: «Сейчас закон на эту тему находится в Госдуме на втором чтении, работа по нему идет сложно. Завтра будет заседание рабочей группы. Очень важно принять закон с нашими поправками, тогда он станет по-настоящему действенным инструментом для спасения людей. В случае принятия законопроекта порядка шести тысяч людских жизней в год мы сможем спасти. И еще очень важно своевременно передавать информацию о пропавших людях, когда счет идет на минуты».

Путин поддержал эту инициативу: «Конечно, я переговорю с руководителем фракции «Единая Россия» как ведущей политической силы в парламенте, готов переговорить и с другими коллегами из других фракций. Я уверен, что, если там нет каких-то подводных камней, которые мне неизвестны, депутаты, конечно, поддержат то, о чём Вы сейчас сказали, во втором чтении этот закон, поправки к нему, имея в виду, что дело, которым Вы занимаетесь, без всякого сомнения, является очень важным».

Координатор проекта ОНФ «Новополье», директор по развитию конноспортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе рассказала о строительстве реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором сейчас бесплатно занимаются 140 ребят. Она попросила внести услуги адаптивной верховой езды в реестр социальных услуг и помочь в развитии центра. Путин ответил, что переговорит по вопросу стандартов с Минтрудом, и поручил региональным властям до конца недели закрыть вопрос с земельным участком для полноценной работы центра.

Лаппе также обратила внимание на проблему выплат родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами: «В нашем клубе есть такие мамы, которым тяжело обеспечивать детей-инвалидов на пособие в 10 тысяч рублей. К сожалению, сейчас, если родитель занимается еще хоть чем-то, кроме обеспечения ребенка-инвалида, он моментально лишается этой выплаты. И мы очень просим вас оказать содействие в этом вопросе».

Президент ответил, что поручит Правительству РФ оказать поддержку семьям с детьми-инвалидами: «Действительно, выплачиваются эти деньги семьям, где общий доход на человека меньше прожиточного минимума, а когда семья получает за ребенка-инвалида, то этот параметр очевидно становится выше, и люди не получают этих выплат. Вы правы абсолютно, обязательно поручу правительству с этим разобраться, потому что сама мера, которая была в свое время мною предложена и реализована, направлена на то, чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей. Если речь идет о том, что в семье есть ребенок-инвалид, то тогда, конечно, такие семьи требуют особого внимания со стороны государства».

Чтобы поддержать женщин, воспитывающих детей с ОВЗ, в конце 2020 г. ОНФ запустил проект #ПРО_НЕЕ. Целевая аудитория проекта – около 5 млн женщин. В пилоте проекта – семь регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Вологда, Московская, Мурманская, Иркутская области. Сейчас в проекте участвуют около 700 мам. За два месяца жизни проекта организовано более 60 различных активностей.

О практике сопровождаемого проживания, когда ослабленных детей забирали из интернатов в период пандемии, Владимиру Путину рассказала волонтер в психоневрологическом интернате № 3 Санкт-Петербурга Екатерина Жаркова. Она призвала скорректировать рассматриваемый сейчас законопроект о распределенной опеке: «На данный момент в интернатах существует конфликт интересов. Он заключается в том, что директор интерната является и опекуном, и тем человеком, к которому подопечный может обратиться в случае, если его права нарушены. Этот конфликт интересов мог бы помочь исправить закон о распределенной опеке. В существующей редакции законопроект не дает выводить детей-инвалидов в сопровождаемое проживание».

Путин ответил, что обратит на это внимание правительства и Госдумы: «Вопрос, насколько я понимаю, только в одном: в том, чтобы не принять решений, которые бы навредили тем, ради кого этот закон и пишется, а именно: чтобы не было создано условий для злоупотреблений в отношении людей, которые не могут принимать адекватные решения самостоятельно. Я понял, я знаю, что там есть эти проблемы, идут дискуссии. Постараюсь сделать все для того, чтобы как можно быстрее, причем в прямом контакте с некоммерческими организациями, чтобы были отточены эти формулировки и чтобы так называемая юридическая техника была оптимальной».

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Соломон Апоян поделился опытом работы волонтеров #МыВместе c обращениями, поступившими на прямую линию Президента: «Те, которые мы можем решить сами, решаем, а которые не можем – передаем органам государственной власти и решаем вместе. Например, недавно вместе с районной администрацией я ездил проводить электричество одной бабушке. Уже более 400 нижегородцев, которые обращались на вашу прямую линию, получили адресную помощь от наших волонтеров. Акция #МыВместе – своего рода тест на человечность, и она нас не подвела. У меня к вам огромная просьба: проведите, пожалуйста, прямую линию в этом году пораньше, поскольку у нас уже заканчиваются обращения».

Путин поблагодарил волонтеров, помогающих отвечать на запросы прямой линии. «На миллионы вопросов даже при помощи моих помощников, сотрудников и даже всего правительства ответить просто нереально, а когда включаются в эту работу тысячи людей, тогда становится совершенно очевидным, что это можно сделать. На самом деле в первую очередь это помощь не мне, а людям, которые ко мне обращаются, – сказал Президент. – Что касается сроков проведения, то я об этом тоже подумаю».

Активист регионального отделения ОНФ в Вологодской области, генеральный директор ООО «Инвесттехнологии» Борис Подольный рассказал об участии бизнеса в акции #МыВместе: закупке и доставке средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких, еды для врачей и сотрудников скорой помощи, транспортном обеспечении медиков.

Отдельное внимание он уделил опыту проекта «МногоДарю: компьютеры – детям», который помогает обеспечить многодетные семьи техникой для дистанционного обучения.

«Мы проанализировали, что в стране 68 тысяч семей, где пятеро детей и двое или трое из них ходят в школу. Мы решили, что нужно передать им как минимум по одному-два компьютера, чтобы дети могли заниматься. В прошлом году в целом по стране мы успели передать 22 тысячи компьютеров благодаря таким компаниям, как «Ростелеком», «Росатом», «МегаФон», «Тинькофф». В этому году в планах – передать еще минимум 46 тысяч компьютеров. А потом пойдем на второй круг», – пообещал Подольный.

Путин пожелал успеха Подольному и его коллегам, отметив, что так, скорее всего, и будет. «Когда люди руководствуются такими благородными целями в целом в жизни, они добиваются успеха и в своем деле», – подчеркнул Президент.

Также Президент поддержал предложение руководителя регионального исполкома ОНФ в Севастополе Ларисы Мельник об увеличении масштаба акции праздничного подсвечивания неба прожекторами в День Победы.

«Мы просим, чтобы вот эта акция стала традицией, чтобы в 2021 году она состоялась в 58 городах России. Представляете, как это будет здорово, когда мы сумеем подсветить небо в знаковых местах всех наших городов-героев и всех городов воинской славы. Когда-то вы назвали наш город патриотической столицей России. Поэтому мы к вам и обращаемся с просьбой поддержать нашу инициативу. И очень просим губернаторов регионов также присоединиться к этому», – сказала Мельник.

«Хочу выразить надежду на то, что эта работа будет продолжена, как мы говорим, не по бюрократическим каналам будет направлена, а именно по зову души и сердца», – завершая встречу, сказал Владимир Путин.