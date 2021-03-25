Прямая трансляция
Мы очень рады, что зашли к нам, благодарим вас и Всевышнего!
🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.
🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает
🔴 https://donatepay.ru/d/61035
🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)
Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.
✅ Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)
✅ Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.
✅ Караоке 130 руб.
✅ Танец 250 руб.(песня без мата)
Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)
✅ Большая сигна 300 руб.(имена, ники без похабщины)
✅ Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.
✅ Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)
✅ Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)
😊Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.
——ЗАДАНИЯ:
1. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.
2. Зажигаем свечу в честь донатера.
3. Караоке от чата.
4. Грибабас разукрашивает лицо гуашью.
5. Угадать слова на спине.
6. Джон разукрашивает лицо гуашью.
7. Медленный танец Грибабаса с подушкой.
8. Зрители заказывают танец.
9. Танец Грибабаса и Джона в кигуруми под песню Little Big.
10. Большая сигна донатеру.
11. Большая сигна зрителю.
12. Дегустация нового продукта.
13. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.
✔️Почта klyuker@gmail.com
✔️Адрес для посылок, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.25,
а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу
✔️Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker
✔️Instagram https://www.instagram.com/klyuker/
⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
😎 В чате могут дать бан за:
🔸Ненормативную лексику
🔸Рекламу
🔸Оскорбления
🔸Спам
🔸За вопросы о Надимацуте.
🔸Политику.
#грибабас #прямойэфир #клюкер #стрим