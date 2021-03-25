Прямая трансляция

Мы очень рады, что зашли к нам, благодарим вас и Всевышнего!

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker , ссылка на песню иногда не проходит в окне медиа, дублируйте её пожалуйста в текстовое сообщение.

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

Пожалуйста в донате сообщайте, что выполнить.

✅ Запись в тетрадь Грибабаса 99 руб. (не более трёх слов, не политика, не мат и что-то нехорошее)

✅ Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

✅ Караоке 130 руб.

✅ Танец 250 руб.(песня без мата)

Сигна 150 руб.(имена, ники без похабщины)

✅ Большая сигна 300 руб.(имена, ники без похабщины)

✅ Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

✅ Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

✅ Отжимание 10 раз 300 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

😊Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Вести стрим 5 минут с высунытым языком.

2. Зажигаем свечу в честь донатера.

3. Караоке от чата.

4. Грибабас разукрашивает лицо гуашью.

5. Угадать слова на спине.

6. Джон разукрашивает лицо гуашью.

7. Медленный танец Грибабаса с подушкой.

8. Зрители заказывают танец.

9. Танец Грибабаса и Джона в кигуруми под песню Little Big.

10. Большая сигна донатеру.

11. Большая сигна зрителю.

12. Дегустация нового продукта.

13. С тостом в честь донатера выпить по баночке безалкогольного пива.

✔️Почта klyuker@gmail.com

✔️Адрес для посылок, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.25,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

✔️Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

✔️Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔸Ненормативную лексику

🔸Рекламу

🔸Оскорбления

🔸Спам

🔸За вопросы о Надимацуте.

🔸Политику.

#грибабас #прямойэфир #клюкер #стрим