Посещение обновлённого железнодорожного вокзала Сыктывкара

Железнодорожный вокзал Сыктывкара стал удобнее для маломобильных пассажиров.

Сегодня, 26 марта, Глава Республики Коми Владимир Уйба вместе с начальником Северной железной дороги Валерием Танаевым и председателем Коми региональной организации Всероссийского общества инвалидов Маргаритой Колпащиковой осмотрели обновлённый вокзал. Работа выполнена в рамках инвестиционный программы компании «РЖД».

Ремонт здания вокзала, его оснащение и благоустройство, а также реконструкция перрона проведены за полгода. В здании заменены все двери и проведена реконструкция входных групп, они оборудованы пандусами и перилами для удобного передвижения людей на инвалидных колясках. Высокие перепады пола при переходах из зала в зал устранены, на кафель нанесена тактильная разметка. В кассовых залах оборудованы билетные кассы с пониженными прилавками.

Для людей с нарушениями зрения на вокзале установлены тактильные средства навигации и информирования, изготовленные с использованием шрифта Брайля. В холле есть информационный терминал, пользоваться которым смогут все пассажиры, в том числе и слабовидящие люди, и люди с нарушением двигательных функций. У каждой кассы и у окна дежурного по вокзалу установлены устройства, которые преобразуют речь в сигнал, доступный для слухового аппарата.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» действует уже не первый год. Теперь эта услуга предоставляется и на сыктывкарском вокзале. По заявке пассажира с ограниченными возможностями встретят на стоянке или перроне, помогут сесть на поезд или выйти из него, организуют встречу на станции прибытия. Если человек приехал на вокзал заблаговременно, ему помогут с комфортом провести время до объявления посадки. Для этого на первом этаже обустроена комната отдыха для маломобильных пассажиров. Здесь могут останавливаться на ночлег транзитные пассажиры и сопровождающие их лица.

https://rkomi.ru/news/683

https://rkomi.ru/news/684