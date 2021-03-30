ОНФ: Необходимо блокировать используемые для отмывания карты на основе анализа трансакций

Для борьбы с отмыванием денег мошенников и нелегальных онлайновых казино необходимо внедрить механизм блокировки подозрительных платежных карт на основе анализа совершаемых с ней трансакций, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Нелегальные казино разработали новые схемы для обхода ограничений Банка России, пишет «Коммерсант». Карты обычных граждан используются для пополнения кошельков игроков, затем средства переводятся в криптовалюту и уходят на счет казино. То есть переводы делаются по схеме p2p (от физлица – физлицу) с привлечением подставных лиц («дропов»), которые дальше пересылают средства в казино, преимущественно конвертируя их в криптовалюту.

«И игроки, и «дропы» изначально знают, что участвуют в нелегальной деятельности. И дело совсем ни в низком уровне финансовой грамотности. Эти карты, в конце концов, приобретаются не у людей без регистрации и места жительства. Значит, передавая карту в пользование третьим лицам, люди понимают, что участвуют в чем-то не совсем законном. Поэтому и риски они должны понимать. Вопрос не в защите «дропов» от недобросовестных тотализаторов и онлайн-казино. Вопрос в устранении пробелов, используемых не только игровыми платформами», – подчеркнула Лазарева.

По ее словам, аналогичными схемами пользуются телефонные и другие мошенники. Пока есть такая возможность перевода денег и их снятия, незаконный «бизнес» будет продолжаться.

«На наш взгляд, для борьбы с этим явлением необходим механизм блокировки подозрительных карт. Если по карте условного пенсионера проходит ежедневно большое количество трансакций на сотни тысяч рублей или даже миллионы, то это должно быть сигналом для системы безопасности банка для блокировки карты. А разблокировка этой карты возможна лишь при личном посещении. Если клиент пришел, паспорт показал и объяснил такую активность – блокировка снимается. А если никто не отреагировал, то это показатель и повод обращаться к правоохранителям за проведением расследования», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».