О культуре и туристическом потенциале говорили в стенах Коми республиканской академии госслужбы

О культуре, традициях и туристическом потенциале сегодня говорили в стенах Коми республиканской академии госслужбы. Здесь проходила Всероссийская научная конференция «Краеведческие исследования и наука на Европейском Северо-востоке России». 120 участников из разных районов Коми выступили с докладами. Самым юным участником стала ученица 3 класса. Саму же конференцию приурочили сразу к 3-ем событиям — 100-летиям Коми и института народного образования, а также 25-летию Академии госслужбы.