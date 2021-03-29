Ни горячей, ни холодной: ОНФ в Коми призвал власти срочно решить вопрос с водоснабжением сотен жителей Сыктывкара

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» в Республике Коми направили в прокуратуру и администрацию Сыктывкара обращение с просьбой защитить права и интересы сотен жителей города, которые уже более недели остаются без холодной и горячей воды. Измученные граждане обратились за помощью к общественникам и Президенту России.

С бедой жители столкнулись с приходом весны: с первым потеплением на сетях компании «Сыктывкарский Водоканал» начались массовые порывы труб, с которыми справиться оперативно не получается. Некоторые многоквартирные дома с 22 марта остаются не только без холодной воды, но и без горячей – дело в том, что вода для нагрева поступает в котельные жилых строений из тех же сетей с холодной водой.

Председатель ТСЖ дома по Сысольскому шоссе, 1/2 Надежда Яковлева рассказала, что в «Водоканале» пока разводят руками, говорят, что сети у них гнилые, и они не могут дать нормального напора. Между тем жители этого 18-этажного дома, в котором почти 400 квартир и проживают свыше тысячи человек, порой даже не успевают набрать воду ведрами, которую им подвозят три раза в день на машине с цистерной.

«У многих маленькие дети, пожилые и больные родители. Столь длительные проблемы с водой для нас — настоящее стихийное бедствие. Люди в шоке», — поделились граждане.

Эксперты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми отметили, что водоснабжение в любом населенном пункте, тем более в городе – это сфера безопасности жителей. Компании ЖКХ, отвечающие за эту сферу, должны предусматривать все нюансы, в том числе изношенность своих коммуникаций и заранее принимать меры, а органы власти должны это контролировать.

«Мы попросили прокуратуру и власти Сыктывкара защитить права и интересы жителей Сыктывкара, взять на личный контроль решение вопроса с нормализацией водоснабжения и проведением скорейших ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения, питающих жилые дома в городе. Общественники также попросили органы власти взять планы «Водоканала» по обновлению собственных коммунальный сетей на государственный и муниципальный контроль», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.