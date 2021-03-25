Начальник Управления Росгвардии по Республике Коми стал гостем программы «Студия 11» на телеканале «Юрган»

В преддверии Дня войск национальной гвардии Российской Федерации начальник Управления Росгвардии по Республике Коми полковник полиции Алексей Ходоров выступил в программе «Студия 11» на телеканале «Юрган».

Офицер рассказал об истории войск правопорядка, этапах становления ведомства и основных задачах подразделений, входящих в состав управления. «5 апреля 2016 г. Указом Президента Российской Федерации в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина был создан новый федеральный орган исполнительной власти – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Основой для формирования Росгвардии стали внутренние войска МВД России, доказавшие свою эффективность и способность выполнять широкий спектр служебно-боевых задач, направленных на обеспечение государственной и общественной безопасности», — отметил полковник полиции Алексей Ходоров.

Отвечая на вопросы телеведущего, руководитель Росгвардии рассказал, что двадцать семь лет своей жизни он посвятил службе в специальном отряде быстрого реагирования. В ходе беседы Алексей Георгиевич поделился, что свободное время он посвящает занятиям спортом – катается на лыжах, роликах и велосипеде, но самым главным увлечением считает занятия дайвингом.

В завершение программы Алексей Ходоров поздравил сотрудников и военнослужащих, ветеранов службы с предстоящим празднованием 5-летия со дня образования Росгвардии, пожелал им здоровья, счастья, добра и благополучия.

Сюжет программы «Студия 11» выйдет в эфир 26 марта на телеканале «Юрган».