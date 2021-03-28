Музыканта Алексея Фомина оштрафовали за слишком громкую музыку

Композитора и аранжировщика Алексея Фомина из Тулы обвинили в нарушении тишины: по словам соседей, которые уже обратились с заявлением в полицию, он играет на клавишном инструменте и мешает им отдыхать. По итогу композитору выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

Однако нам музыкант рассказал, что соблюдает режим тишины, никогда не включает музыку громко и заканчивает играть в 22:00, при этом соседи все равно остаются недовольны.

Уроженец Тулы Алексей Фомин известен слушателям благодаря своим синглам «Поздняя осень», «Пустынный город», «Странный мир», «Картинки прошлого», «В быстром потоке», «Качаясь на волнах» и т.д.