Молодежный отряд «Шонди» отчитался по итогу своей поездки в Усть-Куломский район.

30 литров кофе, 55 шанег и ни одной сломанной лопаты. Ну и конечно несчетное количество добрых и полезных дел. Таков итог работы отряда «Шонди» молодежной патриотической акции "Северный десант" по итогу поездки в Усть-куломский район в этом году. Добровольцы сегодня подвели итоги своей работы. Волонтеры Республики оказывают разного рода содействие жителям разных районов Коми. Это шефская помощь ветеранам труда, труженикам тыла, пенсионерам, инвалидам. Бойцы отрядов также проводят мастер-классы для школьников, уроки мужества и профориентацию. С местной молодежью играют в спортивные игры, в вечернее время организуют развлекательную программу для населения.