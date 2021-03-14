Мартовский выезд на рыбалку Боевое крещение для нового УРАГАНА Часть 2 Пробились на озеро

Второй день рыбалки начался с пробивания дороги по пухляку. Было сложно, но мы это сделали. Рыба в озере ещё не проснулась от зимней спячки. Но нам всё же удалось поймать несколько окушков . Выставили жерлицы. Будем ждать результат. Ну а вечером проверили продольники. С Ромкой уезжаем на пару дней, чтоб поздравить брата с юбилеем. А Сергей и Дима остаются. Канал Сергея : https://www.youtube.com/channel/UCbbFH4nam7-VH1NragXFO4A На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь : https://vk.com/buks1ru​ ​ Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283