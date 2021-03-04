Компания Лукойл начала прием документов на участие в XVII Конкурсе социальных и культурных проектов в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Заявки принимаются с 4 марта по 30 апреля. Сохранились традиционные номинации: «Духовность и культура», «Спорт», «Экология». Кроме того, в честь 30-тилетия компании Лукойл объявлена новая номинация «Инновации», в рамах которой ждут проекты, посвященные достижениям прикладной науки, развитию новых технологий, применению инновационных разработок на практике.