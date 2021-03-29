Команда Росгвардии Коми стала победителем республиканского турнира по мини-футболу на снегу

В Сыктывкаре завершился XV традиционный республиканский турнир по мини-футболу на снегу среди команд министерств и ведомств Республики Коми. В этом сезоне за победу боролись 10 коллективов. Второй год подряд победителем соревнований стала команда Управления Росгвардии по Республике Коми, обыгравшая в финале коллектив Управления Федеральной службы исполнения наказаний со счетом 3:2.По итогам турнира лучшими игроками признаны сотрудники отдела вневедомственной охраны по г. Сыктывкару — младший сержант полиции Ян Патраков и сержант полиции Денис Веселков.В завершение мероприятия победителям и призерам вручили кубки и дипломы.

Поздравляем наших спортсменов с победой!