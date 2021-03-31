Каждый день в системе налогового режима для самозанятых граждан регистрируются 33 жителя Республики.

Всего же с начала 2019 года, тогда заработала эта программа, на специальный учет в регионе встали почти семь с половиной тысяч человек. В целом по России – почти два миллиона. За это время в налоговую казну страны они привнесли почти восемь миллиардов рублей. И этих денег могло бы не быть, если бы не введение нового режима для самозанятых. Большой процент фрилансеров, таксистов, интернет-консультантов, работников сферы предоставления услуг красоты до нововведения трудились в тени, не отчисляя налогов. И причины тому могли быть самые разные, зачастую бюрократические – нежелание посещать разные ведомства, оформлять ИП, кассу и много другое. Теперь же достаточно просто зарегистрироваться в специальном мобильном приложении. На это уходит в среднем 20 минут. Все остальное рассчитают за самозанятого. И доход, и налог и даже чек пользователю услуг отправят.