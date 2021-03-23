Иван Голубков победил в гонке на 5 километров в финском городе Вуокатти.

Там в эти дни проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. На втором месте итальянец Джузеппе Ромеле, который уступил нашему спортсмену 6 секунд. Третьим финишировал другой россиянин Александр ДавидОвич. Добавлю, это уже третья золотая медаль Ивана Голубкова. Еще одна представительница Коми в составе сборной России — Мария Иовлева в женской гонке финишировала лишь пятой. 25 марта на этапе в Финляндии стартуют биатлонные гонки.