Интервью с Главой Республики Коми Владимиром Уйба от 17 марта 2021 года

00:40 – о прохождении отопительного сезона в Коми и возбуждении уголовного дела по факту ненадлежащего отопления жилых домов и социальных объектов в Вуктыле

06:20 – о строительстве станции водоочистки с созданием системы управления комплекса водоснабжения «Пожня-Ёль» в Ухте в рамках федерального проекта «Чистая вода»

08:45 – о формировании комфортной среды проживания в городах и сёлах Коми и запуске единой онлайн-платформы для голосования на портале za.gorodsreda.ru

14:00 – о возврате Коми республиканской клинической больницы к прежнему режиму работы и сокращении коечного фонда для больных COVID-19

16:45 – о вакцинации населения республики от COVID-19

18:42 – о режиме ЧС, введённом в связи со вспышкой африканской чумы свиней, и организации выплат пострадавшим хозяйствующим субъектам

22:02 – о решениях, принятых на стратегической сессии «Лесопромышленный комплекс Республики Коми»

26:40 – об уникальных видах туризма в Республике Коми и проведении в Сыктывкаре Первого туристского конгресса регионов Севера