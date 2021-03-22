Информация о подростке из Ухты, которого поздним вечером высадили из автобуса, не подтвердилась

Информация о подростке из Ухты, которого поздним вечером 17 марта высадили из автобуса за неоплаченный проезд, не подтвердилась. Сегодня мать мальчика обсудила инцидент с руководителем транспортного предприятия в ухтинской администрации. Так, по словам ухтинки, около 9 вечера её сын возвращался с тренировки из Ухты в микрорайон УРМЗ. У подростка сел телефон, и он не смог оплатить проезд. За что водитель высадил ребёнка на остановке «Детский парк».