Информационная программа «Новости» от 11.03.2021

00:00 Выпуск

01:00 С 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в Инте, Воркуте, Печоре, Сыктывкаре и других муниципалитетах.

02:53 Интинские врачи призывают горожан уделить пристальное внимание своему здоровью.

06:20 Во время плохого самочувствия, медики советуют соблюдать рекомендации врачей.

07:38 Ежегодная «Лыжня России» переносится еще на одну неделю.

12:08 Прямая линия с представителями отрасли спорта.

17:50 В республике Коми стартовал Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика".

23:25 Отдел кулинарии магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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