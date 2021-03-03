Информационная программа «Новости» от 02.03.2021

00:00 Выпуск

01:11 Инту с рабочим визитом посетила правительственная делегация республики во главе с вице-премьером Коми Ириной Бахтиной.

06:40 Внесены изменения в Указ Главы Коми о введении режима повышенной готовности.

07:43 25 февраля на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля.

09:00 В России ужесточаются наказания за неповиновение представителям власти на митингах и вводятся штрафы за нарушение порядка их организации.

11:15 Пустующее жилье привлекает асоциальных граждан, которые взламывают квартиры, выбивают окна, двери и портят имущество.

17:06 В честь Дня Защитника Отечества в центральной библиотеке прошла интеллектуальная игра Росквиз.

20:37 Более 20-ти концертных номеров подготовили интинские артисты ко Дню Защитника Отечества.

Все сюжеты https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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