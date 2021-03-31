Генеральный директор компании «Комиавиатранс» Алексей Фесенко временно отстранен от должности.

Ходатайство органов предварительного следствия удовлетворил сыктывкарский горсуд. Алексей Фесенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 160 статьей Уголовного кодекса России – «Присвоение или растрата». По версии следствия, в результате противоправных действий, совершенных с использованием служебного положения, гендиректором «Комиавиатранса» были растрачены вверенные ему деньги на сумму более 333 тысяч рублей. Сторона защиты с обвинением не согласилась.