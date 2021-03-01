«Детали недели» — Мертвые души

На этой неделе стали известны подробности громкого задержания четырех сотрудниц Сыктывкарского государственного университета. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, а еще — присвоение денежных средств и растрату в крупном размере. Уголовные дела возбудили по материалам проверки региональных ФСБ и прокуратуры, которые установили, что в опорный ВУЗ региона оформляли десятки фиктивных студентов, тратили на их мнимое обучение бюджетные средства, и даже платили им стипендию.