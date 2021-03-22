22–ой выпуск ответов Главы Республики Коми Владимира Уйба на вопросы жителей региона.
00:40 — о прохождении отопительного сезона в Коми.
06:20 — о строительстве станции водоочистки с созданием системы управления комплекса водоснабжения «Пожня-Ёль» в Ухте в рамках федерального проекта «Чистая вода».
08:45 — о формировании комфортной среды проживания в городах и сёлах Коми и запуске единой онлайн-платформы для голосования на портале za.gorodsreda.ru.
14:00 — о возврате Коми республиканской клинической больницы к прежнему режиму работы и сокращении коечного фонда для больных COVID-19.
16:45 — о вакцинации населения республики от COVID-19.
18:42 — о режиме ЧС, введённом в связи со вспышкой африканской чумы свиней.
22:02 — о решениях, принятых на стратегической сессии «Лесопромышленный комплекс Республики Коми».
26:40 — об уникальных видах туризма в Республике Коми.