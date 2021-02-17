Владимир Уйба провёл заседание Совета по науке и образованию при Главе Республики Коми.

Участники заседания обсудили республиканский план мероприятий, посвящённых Году науки и технологий, заслушали отчёт о выполнении научно-исследовательской работы «Потенциал стратегической альтернативы развития Республики Коми».

Цель деятельности Совета по науке и образованию при Главе Республики Коми — подготовка рекомендаций по направлениям научно-технической, инновационной политики и образования, содействие эффективному использованию научного потенциала для решения актуальных задач развития республики.

В составе Совета – члены Правительства республики, представители ведущих научных и образовательных учреждений, Госсовета, Общественной палаты, Союза промышленников и предпринимателей Республики Коми.

https://rkomi.ru/news/561