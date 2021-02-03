ВОЛКИ задрали ЛОСЯ На реке на озере Рыбалка в глухозимье

Очень много волков стало. Они уже не боятся людей. Заходят в деревни, срывают с цепей собак. На этот раз не повезло молодому лосю. Волки стаей загнали бедного в кусты и там загрызли… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Заказать мотобуксировщик Ураган можно здесь :https://vk.com/buks1ru Указав при заказе промокод : " Коми Рыбак" вы получите скидку 4 % Помощь в развитии канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283