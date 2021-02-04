Виктор Бетехтин жестко раскритиковал своего коллегу от фракции КПРФ Олега Михайлова
Депутат Госсовета Коми от партии «Зеленая Альтернатива» Виктор Бетехтин жестко раскритиковал своего коллегу от фракции КПРФ Олега Михайлова за его вялую работу в региональном Парламенте. Поводом для критики стало поведение коммуниста на заседании комиссии по регламенту, где Михайлов чуть не сорвал совещание. Это обычное «хайпожорство», а не отстаивание интересов избирателей – примерно так выразился Виктор Бетехтин.