Депутат Госсовета Коми от партии «Зеленая Альтернатива» Виктор Бетехтин жестко раскритиковал своего коллегу от фракции КПРФ Олега Михайлова за его вялую работу в региональном Парламенте. Поводом для критики стало поведение коммуниста на заседании комиссии по регламенту, где Михайлов чуть не сорвал совещание. Это обычное «хайпожорство», а не отстаивание интересов избирателей – примерно так выразился Виктор Бетехтин.