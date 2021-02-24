✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.02.2021

▫ Большим праздничным концертом отметили жители Сосногорска День защитника Отечества. Торжественное мероприятие, посвященное сильной половине человечества, прошло на сцене городского дома культуры «Горизонт».

▫ В рамках 65-летнего юбилея города Сосногорска мы продолжаем серию интервью с интересными жителями, судьбы которых связаны с нашим городом. Сегодня речь пойдет о ведущем специалисте МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск» Александре Шадрине.