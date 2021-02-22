✳ Вести Тимана. Сосногорск | 22.02.2021

▫ Штаб по вопросам прохождения отопительного сезона собрал на минувшей неделе в конференц-зале районной администрации представителей управляющих, компаний и ресурсоснабжающих организаций.

▫ Вопросы о преимущественном праве и сроках подачи заявления для зачисления в первый класс задавали жители района во время «прямой линии», организованной Общественной приемной Главы Республики Коми по Сосногорскому району.

▫ 15 февраля советские войска покинули Афганистан. Память об этой войне до сих пор жива по всей России. Вспоминает сосногорский воин-интернационалист Гадиров Элчин Фархад-оглы.