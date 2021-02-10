✳ Вести Тимана. Сосногорск | 10.02.2021

▫ Шесть вопросов о проблемах сельских населенных пунктов Сосногорского района рассмотрела рабочая группа, в заседании которой приняли участие депутаты районного Совета, представители районной администрации и ведомств, которых касались вопросы повестки заседания, а также депутат Государственного Совета Республики Коми Николай Братенков.

▫ В школах Сосногорского района прошло итоговое собеседование для выпускников 9-х классов. Этот своего рода экзамен, который проводится в устной форме, позволяет выпускникам продемонстрировать коммуникативные навыки.

▫ В рамках 65-летнего юбилея города Сосногорска мы продолжаем серию интервью с интересными жителями, судьбы которых связаны с нашим городом. Сегодня речь пойдет об участковом враче-терапевте ГБУЗ РК «СЦРБ» Нижнеодесская больница № 1 Нине Шаковой.