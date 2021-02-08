✳ Вести Тимана. Сосногорск | 08.02.2021

▫ 5 февраля состоялось четвертое очередное заседание районного Совета Сосногорского района. Народные избранники обсудили пять вопросов.

▫Всем нам хочется жить не только комфортно, но и безопасно. С этим трудно поспорить. Однако поводом для споров все чаще становятся методы, как этого добиться. Проблема с безнадзорными животными неоднозначна, но хотелось бы, чтобы все происходило законно и человечно, не ожесточая при этом никого.

▫ В Сосногорске состоялось открытое первенство по плаванию, посвященное 100-летию образования Республики Коми. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Сосногорска и Вуктыла.