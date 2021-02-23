Вечерний стрим

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Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!